Inter e Napoli duello scudetto | il calendario e le regole in caso di arrivo a pari punti

La sfidaè ufficialmente diventata un. Le squadre che si contenderanno il titolo di campione d’Italia 2025 sono. Nel weekend di Serie A appena trascorso, i nerazzurri hanno battuto l’Udinese a San Siro per 2-1, rimanendo così al primo posto della classifica a quota 67. Ilinvece ha vinto, sempre per 2-1, contro il Milan al Maradona rimanendo a sole 3 lunghezze di distanza dai diretti concorrenti per la vittoria dello. L’Atalanta invece ha perso con la Fiorentina, chiamandosi definitivamente fuori dalla lotta al titolo. Ma nelin cuia maggio concludessero il campionato a, cosa succederebbe?Per assegnare lo, indi, sarà spareggio. Si giocherà una partita secca (niente andata e ritorno come accade invece per la lotta salvezza).