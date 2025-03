Inter-news.it - Inter, dall’Udinese al Milan: già chiare le ipotesi di scelte per la Coppa Italia!

Dalla sfida di campionato contro l’Udinese a quella dicontro il: Simone Inzaghi deve già iniziare a valutare ledi formazione. Ecco le, tra indisponibili e rientri.DI NUOVO IN CAMPO – L’non ha il tempo per fermarsi a godersi la vittoria in campionato di ieri sera contro l’Udinese: tra poco più di due giorni c’è già un altro impegno in calendario. La prima semifinale dicontro ilè in programma mercoledì, alle ore 21.00, e richiede una concentrazione altissima. All’indomani della vittoria sulla squadra di Kosta Runjaic È già possibile iniziare a tracciare un quadro di quelle che saranno le possibilie le disponibilità di Simone Inzaghi per il derby in trasferta., chi in campo contro ilin? Ledopo il match contro l’UdinesePRIME– La prima indicazione chiara a disposizione è l’assenza di Kristjan Asllani che, squalificato dopo l’ammonizione ricevuta nella precedente partita di, dovrà obbligatoriamente saltare