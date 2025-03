Tvplay.it - Inter, che mazzata per Lautaro: il dato parla chiaro, è ‘colpa’ di Inzaghi

Leggi su Tvplay.it

Arriva la batosta per l’, attenzione all’attaccante argentino: non ci sono più dubbi.La vittoria dell’contro l’Udinese consente ai nerazzurri di proseguire il campionato in vetta alla classifica, tenendo il Napoli ancora distante tre punti. Un trionfo fondamentale per gli uomini di Simoneche trovano tre punti grazie alle reti di Marko Arnautovic e di Davide Frattesi nel primo tempo del match., cheper: il, èdi(LaPresse) tvplay.itA poche ore dal big match di Coppa Italia contro il Milan, l’trova due marcatori quantomeno inusuali, a testimonianza della rosa lunga dei nerazzurri. Certo, Frattesi sta disputando forse una delle sue migliori stagioni in carriera, con 5 gol e 2 assist all’attivo in campionato. Soltanto sei le partite schierato titolare daper lui, però, a dimostrazione dell’importanza della panchina nerazzurra.