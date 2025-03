Rompipallone.it - Inter: altro infortunio, arriva il sostituto a zero

Leggi su Rompipallone.it

L’deve fare i conti con un nuovoin un momento cruciale della stagione: la società si adopera per ila parametroC’è chi corre e chi si ferma, sul campo e anche in infermeria. L’ha battuto l’Udinese e ha trovato un risultato pesante nella corsa scudetto, che sta diventando sempre di più un capitolo a due tra i nerazzurri e il Napoli – l’Atalanta ormai è tagliata fuori dopo la seconda sconfitta consecutiva.Il calendario, però, potrebbe essere un fattore decisivo, oltre ai rapporti di forza. Di fatto, l’avrà il doppio degli impegni rispetto ai rivali partenopei con tutte le conseguenze che ne derivano. Simone Inzaghi dovrà ruotare le forze e soprattutto tenere a bada gli infortuni: unko accentua l’emergenza in casa nerazzurra.stop in casa: salta Milan e BayernLe difficoltà relative l’infermeria si sono spostate dagli esterni all’attacco.