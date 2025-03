Secoloditalia.it - Insulti alle divise, Littizzetto perde la voce. Dopo la bufera scappa e vira sulle adozioni dei single

Leggi su Secoloditalia.it

Lucianina ha perso la. Ordine di scuderia A Che Tempo Che Fa: ignorare le levate di scudi delle, con tanto di class action, per gliirripetibili che la comica torinese ha riservatoforze dell’ordine dallo studio di Fabio Fazio lo scorso 10 marzo. Quella pessima performance con la frase “Non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere. Da Caporetto alla campagna di Russia, sono più le volte che abbiamo perso” non è mai esistita. Nella puntata in onda domenica 30 marzo sul Nove,, infatti, non ha speso una parola, di replica né di scuse, di fronte all’ira equerele dei militari a difesa delle forze armate, nel rispetto della storia della nostra difesa e dei caduti.Militari,laLitizzetto non dice mezza parolaNella consueta letterina la comica ha preferito sorvolare e concentrarsi sull’adozione per i