Unlimitednews.it - Innovazione e made in Italy, Philip Morris investe in competenze STEM per futuro industria manifatturiera

BOLOGNA (ITALPRESS) – Promuovere lo sviluppo dellee il loro ruolo strategico nella manifattura avanzata. Questo l’obiettivo dell’evento “Eccellenze– Il contributo delInstitute for Manufacturing Competences”, organizzato da Gruppoe annoverato dal Ministero delle Imprese e delintra gli eventi della “Giornata delin”.L’evento si è svolto presso l’Institute for Manufacturing Compentences del polo produttivo diManufacturing & Technology Bologna a Crespellano (Bologna) e ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del settore che si sono confrontati su sfide e opportunità dell’4.0. L’incontro ha offerto uno spazio di approfondimento sui progetti dedicati alle discipline scientifiche realizzati all’interno del Centro di alta formazione del Gruppo, dedicato allo sviluppo di innovazioni chiave per la transizione digitale e tecnologica.