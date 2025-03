Linkiesta.it - Ingredienti, porzioni, cotture e le strategie dei ristoranti contro gli sprechi

Dalla scelta deglialle lavorazioni in cucina, fino al servizio al tavolo. L’attenzione di ristoratori e chef per ridurre glialimentari non si limita più solo a incentivare i clienti a portare a casa gli avanzi di cibo nel piatto.Mentre nelle case degli italiani nel 2024 è stato sprecato quasi il dieci per cento di cibo in più in un anno (secondo i dati dell’Osservatorio Waste Watcher), nei locali la riduzione al minimo degli scarti è diventata ormai una necessità, anche economica.Nonostante il 61 per cento dei clienti ritenga che il problema dello spreco alimentare nella ristorazione sia più elevato rispetto a quello domestico, i dati dicono tutt’altro. Secondo Eurostat, le attività di food and beverage sarebbero responsabili solo del 9 per cento degli, mentre le famiglie del 53 per cento.