Ingenuità di Hien . Retegui scarico . De Roon non incide

CARNESECCHI 6,5. Primo tempo da spettatore, nella ripresa ha evitato il raddoppio. DJIMSITI 6. Ha fatto il suo, tamponando su Gudmundsson e chiudendo i suoi spazi.4,5. Bene per 44 minuti, poi il gravissimo errore che ha regalato il gol a Kean. KOLASINAC 5,5. Primo tempo di grinta e irruenza, nel secondo tempo e’ calato. BELLANOVA 5,5. Nel primo tempo ha attaccato dalla corsia destra, poi è sparito. DE5. Ha festeggiato male i suoi 34 anni. Ha perso i duelli in un centrocampo in inferiorità numerica. PASALIC 5. Ha fatto rimpiangere Ederson, ha perso tutti i duelli con Mandragora e Cataldi. ZAPPACOSTA 5,5. Gara di sofferenza contro lo scatenato Dodo’ che lo ha saltato spesso. DE KETELAERE 5. Un’altra prova spenta, senza grinta, senza corsa, in un 2025 da ‘Chi l’ha visto?’.