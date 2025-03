Calciomercato.it - Infortunio UFFICIALE per Inzaghi: salta derby e Champions

Non arrivano notizie incoraggianti per l’Inter in vista delle prossime uscite decisive.deve fare infatti i conti con un problema in attacco L’Inter continua la propria marcia scudetto facendo l’andatura in classifica in virtù dell’ultimo successo interno contro l‘Udinese arrivato per 2-1.per(LaPresse) – Calciomercato.itAnche di fronte ai friulaniha dovuto fare a meno di un paio di attaccanti, vedendo ridotto al lumicino le possibili scelte. Oltre a Lautaro Martinez hato l’Udinese anche Mehdi Taremi per un problema muscolare che poi nelle ore successive si è rivelato anche più ostico del previsto.L’attaccante iraniano prosegue quindi nella propria stagione da film horror corredata di soli 3 gol in 34 presenze totali, e con la sensazione complessiva di aver offerto un rendimento pesantemente sotto le aspettative.