Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, aggiornamento dell’ultim’ora: lo ha svelato Conte

Napoli Milan 2-1, l’sull’di Stanislav: lo ha detto Antonioin conferenza stampa.Il Napoli di Antoniovince e convince al Maradona: battuto 2-1 il Milan di Conceicao. Ad aprire le danze è stato Matteo Politano che col mancino ha siglato il gol dell’1-0 al primo minuto di gioco. Il primo tempo degli azzurri, complice anche il raddoppio di Romelu Lukaku, ha convinto ed esaltato l’intero pubblico partenopeo accorso al Maradona per sostenere i ragazzi di Antonio.Quest’ultimo, nel post partita, ha messo in evidenza tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della giornata per via del forfait di Scott McTominay a causa di una sindrome influenzale. In conferenza, infatti, ha precisato:“Non essendoci McTominay non ho fatto il 4-4-2 con Neres in panchina e Raspadori in campo.