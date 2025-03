Calcionews24.com - Infortunio Haaland, lascia il campo in stampelle: a rischio la sfida contro l’Italia? – FOTO

Leggi su Calcionews24.com

, le condizioni dell’attaccante norvegese dopo la FA Cup, in cui hato lo stadio in: aper? Il Manchester City si qualifica per la semifinale di FA Cup, dove sfiderà il Nottingham Forest, ma la serata è macchiata dall’di Erling, uscito daldopo un contrasto con Cook. .