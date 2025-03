Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, Juve in apprensione per il suo centrale: oggi gli esami strumentali? Le ultimissime novità

La Juve è in apprensione per definire con certezza le condizioni fisiche di Federico Gatti, uscito per una contusione durante il primo tempo dell'ultima sfida di campionato contro il Genoa. Il difensore ha preso una botta al perone: oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, verrà valutato e si deciderà se fare esami strumentali o meno. La speranza è che non sia nulla di grave e che possa recuperare già per la Roma.