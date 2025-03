Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, il difensore scrive ai tifosi: «Sicuramente non mi fermerà neanche questo». Il messaggio dopo lo stop – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24delbianconeroil lungo: cosa ha scritto sui social –Federicoresterà ai box per almeno un mese.la conferma del suo, ildella Juventus ha pubblicato unsui social: ecco le parole del centrale bianconero.– «Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone.non mie farò di tutto per rientrare prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandato! Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni inmomento così importante della stagione».Leggi su Juventusnews24.com