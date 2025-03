Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, giungono delle novità dalla Continassa: ecco come ha lavorato il centrocampista bianconero! Ultimissime

di Marco Baridon importanti riguardanti. Fermo per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, il della Juve sta provando ad accorciare i tempi di recupero. appreso da JuventusNews24, il numero 26 si è allenato a parte per prendere sempre più confidenza con il terreno di gioco. Qualora dovessero arrivare risposte positive, il rientro per la sfida contro la Roma sarebbe possibile.