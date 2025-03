Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, ottime notizie dalla Continassa: l’esterno viaggia verso il pieno recupero! Le sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, arrivanobianconeroil! Le suein vista della RomaL’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulledei calciatori infortunati in casa Juve in vista della prossima sfida di campionato in casa della Roma. Tra questi c’è anche Andrea.Come riporta questa mattina il quotidiano in settimanabianconero si riaggregherà al gruppo allenato da Igor Tudor per riprendere la condizione ed essere così consolabile per la sfida dell’Olimpico di domenica.Leggi su Juventusnews24.com