Infortunio Balerdi, stagione finita: la Roma studia il post Hummels

Il campo è ciò che conta, e la prossima battaglia contro la Juventus, cruciale per la lotta al 4°o, deve veder scendere in campo all’Olimpico la miglior versione della. Il magic moment che i giallorossi stanno vivendo in campionato dura da inizio 2025 ed è sotto gli occhi di tutti, ma anche una Vecchia Signora in difficoltà ha reagito d’orgoglio nell’ultima giornata, battendo il Genoa all’esordio di Tudor in panchina. Il futuro però si intreccia col tour de force imminente, tanto per ilRanieri quanto per un calciomercato che, oltre al sogno Andrey Santos, vedrà nelun tema importante.Il tedesco, salvo sorprese eclatanti, non rimarrà nella capitale, sia per la voglia del giocatore di avvicinarsi a casa che quella delladi trovare nuove risorse giovani e futuribili.