Sbircialanotizia.it - Inflazione in crescita nel mese di marzo: le stime preliminari

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’torna a mostrare segnali di ripresa neldi. Stando alle anticipazioni dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), comprensivo dei tabacchi, registra un incremento dello 0,4% su base mensile e del 2% rispetto a2024, in aumento rispetto al +1,6% rilevato nelprecedente. In parallelo, si . L'articoloinneldi: leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.