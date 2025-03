Laprimapagina.it - Inferno di fuoco a Roma: 16 Tesla distrutte in un rogo misterioso

Nella notte tra domenica e lunedì 31 marzo, un incendio devastante ha ridotto in cenere sedici auto elettrichenel centro assistenza dell’azienda a. Le fiamme, divampate intorno alle 4:30 del mattino, hanno illuminato il cielo sopra Torrenova, alla periferia della capitale, colpendo non solo i veicoli ma anche una pensilina e la parte esterna di alcuni uffici delCenter di via Serracapriola. L’evento ha immediatamente suscitato reazioni di forte impatto, tra cui quella del fondatore della casa automobilistica, Elon Musk, che ha commentato su X (ex Twitter) con un’unica parola: “Terrorismo”.Le autorità stanno indagando sulla natura dell’incendio, che appare sempre più chiaramente come un atto doloso. Le fiamme sono partite simultaneamente da diversi punti all’interno del parcheggio della concessionaria, un dettaglio che fa ipotizzare un’azione premeditata e organizzata.