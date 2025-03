Agi.it - Inconveniente tecnico sulla linea AV Roma-Napoli, ritardi fino a 120 minuti

AGI - È ancora un giorno di disagi per chi si sposta in treno. Da stamattina, laAlta Velocitàè interessata da un "" che fa registrarea 120. "La circolazione è fortemente rallentata per unallanei pressi diPrenestina" si legge sul sito di Trenitalia. I treni interessati sono: Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60: • FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10) • FR 9304Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) • FR 8334Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52) il treno oggi termina la corsa aTermini. I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.