Lanazione.it - Incontro con Franco Vaccari a Terranuova

Arezzo, 31 marzo 2025 –conParliamo di educazione Appuntamento rivolto ai genitori, in programma il 9 aprile 2025 dalle ore 20:45 alle 22:30, nell’aula del consiglio comunale (via Poggio Bracciolini 3 b) Il Comune di, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, organizza un nuovodel ciclo “Scuola Genitori”, intitolato "Parliamo di educazione con i genitori, per creare un’alleanza nella comunità educante”. L'appuntamento si terrà il 9 aprile 2025, dalle ore 20:45 alle 22:30, nell’aula del Consiglio comunale, in via Poggio Bracciolini 3b. Durante l’, lo psicologo, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, guiderà una riflessione sulle tematiche fondamentali dell’educazione, concentrandosi in particolare sull'importanza delle regole per i figli.