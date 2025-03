Thesocialpost.it - Incidente in viale Forlanini a Milano: auto si ribalta, quattro giovani feriti

Notte di paura sulle strade italiane:ragazzi sono rimastiin unavvenuto nel corso della notte inEnrico. I, stando alle prime informazioni, viaggiavano su un'che si èta nello stradone che collega la città con l'aeroporto Linate.inL'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con tre equipaggi su altrettante ambulanze. I, 18, 19, 20 e 21 anni, sono stati trasportati negli ospedali San Raffaele, Fatebenefratelli e Policlinico di.Presenti sul luogo dell'anche i vigili del fuoco di via Messina e gli agenti della polizia locale, che hanno fatto i rilievi e gestito la circolazione stradale. Per il momento non è nota la causa dell'.