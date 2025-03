Lanazione.it - Incidente di Campi Bisenzio: 5 feriti per la tremenda carambola fra 7 mezzi

(Firenze), 31 marzo 2025 – Settecoinvolti, quattro auto e tre scooter, e una mattinata di ordinario caos per unsu una delle strade più transitate del Comune di: il viale Paolieri, quella parte di circonvallazione che in tanti percorrono per andare e tornare da Firenze ma anche verso Prato. Con il risultato che la carreggiata è rimasta chiusa al traffico, poi riaperta a senso unico alternato e infine a tutta la circolazione dalle 8 alle 10.40. Con disagi facilmente intuibili e che si sono riversati anche sulle altre strade del territorio. Tutto è nato dallo scontro frontale fra un'auto, proveniente da Prato, alla cui guida c'era un uomo di 47 anni, residente a, poi portato via in codice verde per trauma cranico, e uno scooter, guidato da un fiorentino di 21 anni, sbalzato per terra.