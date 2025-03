Ilgiorno.it - Incidente a Legnano, auto esce di strada lungo la provinciale 12: gravissima una 26enne

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) 31 marzo 2025 - La mattina di lunedì 31 marzo, un gravele si è verificato ala12. Intorno alle 11, un'con a bordo due persone è uscita die si è ribaltata, causando il ferimento di entrambi gli occupanti. La conducente, una donna di 26 anni, avrebbe riferito di aver avuto un malore prima dell'. È stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso e si trova ricoverata in gravissime condizioni. Il passeggero, un uomo di 39 anni, ha riportato ferite lievi. I soccorsi sono stati allertati da un residente che ha assistito all'. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Croce Rossa die un'medica, oltre agli agenti della Polizia Locale, che hanno chiuso temporaneamente il tratto ditra la rotonda del Penny Market e l'incrocio con via Podgora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.