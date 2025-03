Agi.it - Incendio in una concessionaria Tesla a Roma, distrutte 17 auto

AGI - Alle 4.30 della scorsa notte, nelladi via Serracapriola, in zona Torrenova, alla periferia di, unha distrutto ben 17vetture elettriche. A fare chiarezza saranno i vigili del fuoco e la polizia, che sta svolgendo le prime indagini. Le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le vetture. Natura dolosa dell'L'episodio, quasi certamente di natura dolosa, è comunque inquietante, perché non sfugge a chi indaga che questi roghi non siano affatto casuali da quando Elon Musk, il creatore dinonchè l'uomo più ricco del mondo, è entrato a far parte dell'amministrazione Trump con il compito di tagliare le spese, eliminare la burocrazia e ridurre il personale pubblico nella veste di capo del cosiddetto Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge).