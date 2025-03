Agi.it - Incendio in una concessionaria Tesla a Roma, distrutte 17 auto. Non si esclude la pista anarchica

Leggi su Agi.it

AGI - Alle 4.30 della scorsa notte, nelladi via Serracapriola, in zona Torrenova, alla periferia di, unha distrutto ben 17vetture elettriche. A fare chiarezza saranno i vigili del fuoco e la polizia, che sta svolgendo le prime indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto apprende AGI, al vaglio diverse piste e, tra queste, non può essere esclusa quella. Natura dolosa dell'L'episodio, quasi certamente di natura dolosa, è comunque inquietante, perché non sfugge a chi indaga che questi roghi non siano affatto casuali da quando Elon Musk, il creatore dinonchè l'uomo più ricco del mondo, è entrato a far parte dell'amministrazione Trump con il compito di tagliare le spese, eliminare la burocrazia e ridurre il personale pubblico nella veste di capo del cosiddetto Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge).