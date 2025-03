Lettera43.it - Incendio in una concessionaria Tesla a Roma: distrutte 17 auto

Undi vasta portata ha distrutto 17in unasituata nella zona Torrenova, alla periferia di, intorno alle 4:30 di lunedì notte. Le fiamme, che hanno parzialmente danneggiato la struttura, sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre e mezzi specializzati. Non ci sono feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del rogo, non escludendo alcuna ipotesi, compreso il dolo. Gli investigatori analizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi poiché l’si inserisce in un contesto internazionale più ampio, caratterizzato da diversi episodi di contestazione contro. A fine marzo, il movimentoTakedown ha organizzato proteste globali contro Elon Musk, accusandolo di fare tagli senza precedenti ai fondi federali e di ridurre il personale pubblico attraverso il Dipartimento per l’efficienza governativa di cui è a capo.