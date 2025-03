Romadailynews.it - Incendio in una concessionaria Tesla a Roma, 17 auto in fiamme

Gravequesta notte in via Serracapriola a, dove un rogo ha completamente distrutto diciassettevetture all’interno di un concessionario. L’è divampato intorno alle 4.30 del mattino, avvolgendo rapidamente il parcheggio del concessionario. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con duebotti, il carroprotettori e il funzionario di guardia, per domare le, che hanno causato danni ingenti alla struttura e alle vetture. Sul posto anche il capo turno provinciale per coordinare le operazioni.Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’. Non si segnalano né feriti né intossicati, sebbene il fumo abbia invaso l’area circostante, visibile da diversi chilometri di distanza. Le forze dell’ordine sono intervenute per avviare gli accertamenti del caso, con le indagini ancora in corso e con una panoramica a 360 gradi.