Incendio in un concessionario Tesla in Italia le fiamme distruggono decine di auto

in unin, ledi– Undi vaste proporzioni ha colpito nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2025 una concessionariasituata in via Serracapriola, a Roma. Lehanno distrutto diciassettevetture, causando danni ingenti. ( dopo le foto)in unin, lediGravequesta notte in via Serracapriola a Roma. Unè andato completamente distrutto. L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino di oggi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con duebotti, il carroprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate.