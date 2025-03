Ilrestodelcarlino.it - Incendio, alta tensione in carcere . Due detenuti scatenano il caos: "Volevano telefonare di notte"

In preda a un mix di farmaci, protestano distruggendo la celle e appiccando uncon il fornello da campo e le lenzuola. I due magrebini, all’interno dell’Arginone,ilper ottenere il permesso a uscire dalla cella dicon lo scopo di effettuare delle telefonate. È accaduto nei giorni scorsi neldi Ferrara. Durante ladi domenica, duedi origine magrebina, probabilmente alterati da un mix di farmaci, hanno inscenato una rumorosa protesta all’interno della propria camera. Nonostante l’intervento del medico di turno in ausilio, uno dei due avrebbe continuato a distruggere oggetti e sarebbe riuscito a smontare anche parte del blindo di chiusura della cella. Non ancora soddisfatto, avrebbe appiccato uncon indumenti e lenzuola con il fornellino da campeggio in dotazione, causando anche nubi di fumo all’interno del corridoio.