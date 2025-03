Ilgiorno.it - Incendio a Malonno, distrutti cinque ettari di bosco

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Anon si sono ancora fermate le operazioni di bonifica messe in atto sull’area diche ieri sera e questa notte è bruciata per motivi ancora non noti. Il devastante rogo ha distrutto diversidi terreno. È stato circoscritto dopo unaore di lavoro. “Alle 20 di domenica 30 marzo – spiega Giovanni Ghirardi, sindaco di- è divampato un vastonei pressi della località Frai, sul posto operativi da subito i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, i Volontari di Edolo e Vezza d'Oglio nonché i Gruppi A.I.B. di, Edolo, Sonico e Arnica di Berzo Demo con il Coordinamento della sala operativa del GICOM e dei DOS della Comunità Montana di Valle Camonica presenti sul posto. Dopo circa 5 ore di lavoro, attualmente il fuoco è stato in gran parte circoscritto, rimane attivo localmente il fronte NORD nel suo settore medio inferiore, con le prime luci del giorno proseguiranno le operazioni di bonifica e spegnimento”.