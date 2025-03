Incendi ad Ostia, il presidente Battilocchio in visita agli stabilimenti danneggiati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 marzo 2025 – “Ladeldella Commissione periferie della Camera Alessandrobalneari didai roghi dolosi dei giorni scorsi rappresenta un importante segnale di attenzione da parte delle Istituzioni verso il litorale romano”.È quanto dichiara in una nota Francesco Bucci, Delegato alla sicurezza di FI Roma Capitale.“può rinascere solo attraverso legalità, sicurezza e crescita economica e per questo abbiamo bisogno di sentire lo Stato vicino a noi. Insieme all’onorevolee a tutti coloro che credono nel rilancio di questo territorio possiamo dar vita a una nuova stagione di rinascita. Esprimiamo totale gratitudine e fiducia nel lavoro delle forze dell’Ordine: a, come nel resto di Roma, sono un’ancora di salvezza per tutti i cittadini”.