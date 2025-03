Ilfattoquotidiano.it - Inammissibile l’emenadamento della Lega per correggere il pasticcio delle aliquote Irpef

Stop alla correzione degli accontinel decreto Pubblica amministrazione all’esameCamera. L’emendamentoa prima firma Gusmeroli è stato dichiaratoal vaglioCommissioni Affari costituzionali e Lavoro. La proposta di modifica era stata presentata dopo la denunciaCgil che ha fatto notare come gli accontidi quest’anno dovranno essere pagati in base alle vecchie quattroe non in base alle attuali tre.Pochi giorni fa Laaveva tentato una correzione degli acconti attraverso l’emendamento. “Al fine di non penalizzare i lavoratori dipendenti e pensionati, con particolare riguardo al settore del pubblico impiego, si leggeva nella proposta di modifica a prima firma Gusmeroli, presidentecommissione Attività produttive – a decorrere dalla data di entrata in vigorelegge di conversione del presente decreto legge, gli accontiper il 2025 sono calcolati sulla base dei dati reddituali e di imposta riferiti all’anno solare 2024?.