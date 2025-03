Ilgiorno.it - In viaggio come negli anni ‘20: riparte il treno storico di Trenord, con due mete in più

Milano, 31 marzo 2025 – L’anno scorso il programma fece sold out. Quest’anno si punta a bissare il successo. Con la primavera torna a circolare ildird con undici corse verso il lago Maggiore, il lago di Como, Novara e la Valassina. L’edizione 2025 Il primo appuntamento Il calendario Il biglietto Il percorso L’edizione 2025 L’iniziativa debutterà domenica prossima, il 6 aprile. La prima corsa collegherà Milano Cadorna a Como. Saranno undici, in totale, le escursioni andata e ritorno, tutte con partenza dallo scalo di Cadorna. Nel 2024 – anno che segnava il centenario del convoglio – ogni gita aveva fatto segnare il tutto esaurito. Anche in seguito a questo successo,rd ha deciso di aggiungere due nuove. Oltre a Verbano e Lario, infatti, quest’anno ilraggiungerà anche Novara e Asso.