In una grotta di Catania trovati 6 chili di droga ed un fucile

(ITALPRESS) – Oltre 6die un vecchioda caccia sono statidalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività di controllo straordinario del territorio, a. Gli agenti della squadra cinofili hanno passato al setaccio alcune zone della città in cui si sono registrati episodi di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti hanno controllato palmo a palmo il quartiere San Giorgio e in via Del Maggiolino i cani anti“Ares” e “Maui” hanno fiutato la presenza di sostanze stupefacenti, conducendo i poliziotti all’interno di una piccoladove, effettivamente, è stata trovata una importante quantità di. Infatti, l’infallibile fiuto dei cani-poliziotto ha contribuito a scovare oltre 5,2di marijuana e un chilo di hashish nascoste tra pietre e vegetazione.