Lanotiziagiornale.it - In Sud Sudan si avvicina la fine della guerra civile, ma le truppe ribelli non si arrendono: “Continueremo a combattere fino alla fine”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo due anni di intensi combattimenti, sembra arrivata la svolta nellain. Ledell’esercito regolare, dopo aver riconquistato la capitale, continuano ad avanzare, mentre le forzesarebbero vicine al collasso. Tuttavia, nonostante la situazione, il leader dei paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF), Mohamed Hamdane Daglo, ha escluso qualsiasi possibilità di trattativa con il capo dell’esercitoese, Abdel Fattah al-Burhan.“Non abbiamo alcun accordo o discussione in corso con l’esercito, solo il linguaggio delle armi”, ha dichiarato, riconoscendo per la prima volta che le suesi sono “riposizionate” fuori da Khartoum – un’espressione che conferma la perdita del controllocapitaleese.In Sudsila, ma lenon si: “”Stando a quanto emerso, in un discorso rivolto ai suoi uomini, Hemedti ha affermato chiaramente che chi crede in un possibile negoziato con l’esercito del Sudsi sta “sbagliando”.