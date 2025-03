Ilfoglio.it - In Serie A è già tempo di rimpianti

Lo si potrà dire solo tra otto giornate, ma per molte squadre sarà (stato) il campionato dei. E non tutti sono così scontati: la cacciata di Thiago Motta, resasi inevitabile per il mancato polso nello spogliatoio oltre che per i risultati carenti, ha il difetto di cancellare con un colpo di spugna anche ciò per cui la stagione bianconera avrebbe potuto prendere un’altra piega. Ovvero quei momenti, nemmeno rarissimi, dove è stato concesso di intravedere il motivo per cui l’allenatore italobrasiliano era stato scelto, e cosa avrebbe potuto fare in condizioni differenti. Dov’è finita la Juventus in grado di ribaltare due volte la partita di Lipsia, giocando di squadra e con i singoli (le due cose non sono in contraddizione)? Che ne è stato della valanga iniziale, quando lo stupore aveva i nomi giovani di Nicolò Savona e Sam Mbangula? Il calcio totale canceliano di Andrea Cambiaso – ala, terzino, registra aggiunto – dove è stato smarrito? Quello che poteva essere, e non è stato.