Today.it - In pensione sempre più tardi: il balzo in avanti e migliaia di nuovi esodati

Leggi su Today.it

Tre mesi in più per andare in: l'Istat ha certificato che da gennaio 2027 l'età pensionabile e i requisiti contributivi aumenteranno a causa dell'innalzamento della speranza di vita. Serviranno 67 anni e 3 mesi per ladi vecchiaia e 43 anni e 1 mese di contributi per quella.