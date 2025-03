Padovaoggi.it - In partenza dalla Francia l'ultimo tram a tre casse del sistema Smart, i prossimi ne avranno tutti 4

Leggi su Padovaoggi.it

È inin queste ore, precisamente dallo stabilimento di Duppingheim, l’mezzo a tredestinato alla linea Sir3. Arriverà in Italia la prossima settimana e verrà scaricato in deposito a Voltabarozzo l’8 aprile. Come previsto, dal 25 gennaio ad oggi, ogni tre.