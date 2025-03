Lopinionista.it - In libreria dall’11 aprile “Scelgo tutto” di Valerio Mieli

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – In” di(La Nave di Teseo – Collana Oceani, pp. 432, 22 euro). Con la stessa lucidità e immaginazione che ha reso celebre il suo film “Dieci inverni” – suo esordio nella narrativa e nel cinema, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’argento opera prima – in questo nuovo romanzointesse una trama in cui il destino si biforca, invitando il lettore a esplorare le vie meno battute dell’animo umano. Come un “sliding doors”,si dipana attraverso una molteplicità di percorsi, ciascuno intriso di maturazione, di risate e di dolori intensi, in cui ogni scelta risuona come un’eco della nostra stessa esistenza.I diritti del romanzo sono stati acquisiti da Wildside, società del gruppo Fremantle, produttore dei successi L’amica geniale, Le otto montagne e C’è ancora domani.