In Italia non si arresta il calo demografico | crolla all’18% il numero medio di figli per donna

Innon siil. Nel 2024, secondo i dati provvisori pubblicati dall’Istat, i nati residenti insono 370mila, in diminuzione di circa 10mila unità (-2,6%) rispetto all’anno precedente. Il tasso di natalità si attesta al 6,3 per mille, contro il 6,4 per mille del 2023. I nati di cittadinanza straniera, il 13,5% del totale, sono quasi 50mila, circa 1.500 in meno rispetto all’anno precedente. Lo rileva l’Istat nel rapporto “Indicatori demografici Anno 2024”, divulgato oggi.La fecondità, nel 2024, è stimata in 1,18per, sotto quindi il valore osservato nel 2023 (1,20) e inferiore al precedente minimo storico di 1,19perregistrato nel 1995. La contrazione della fecondità riguarda in particolar modo il Nord e il Mezzogiorno. Infatti, mentre nel Centro ildipersi mantiene stabile (pari a 1,12), nel Nord scende a 1,19 (da 1,21 del 2023) e nel Mezzogiorno a 1,20 (da 1,24).