In Italia è sempre più inverno demografico | nel 2024 solo 370 mila nati

Inpiù. Una tendenza che dura da anni, ma che nelha raggiunto record negativi e allarmanti: l’Istat certifica che l’anno scorso sono370bambini (-2,6% rispetto al 2023), con 1,18 figli per donna. Era del 1995 il precedente record di 1,19 figli per donna, ma almeno allora erano state 526le nuove nascite. Calano anche i decessi: nelsono stati 651, il 3,1% in meno rispetto al 2023. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, è dunque ancora fortemente negativo a -281. Il calo delle nascite, spiegano gli esperti, non è dovuto solamente alla diminuzione della fecondità, ma anche alla riduzione del numero di potenziali genitori, conseguenza diretta del calodegli ultimi decenni. Confrontando i dati attuali con quelli di trent’anni fa, emerge un quadro significativo: la popolazione femminile in età riproduttiva (15-49 anni) è passata da 14,3 milioni nel 1995 a 11,4 milioni all’inizio del 2025.