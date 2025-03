Ilrestodelcarlino.it - In contromano sull’A14 tra Cattolica e Pesaro: un morto e famiglia ferita

, 31 marzo 2025 –Tragico incidente e caosnel pomeriggio di oggi 31 marzo. Un uomo di 73 anni ha imboccatol’autostrada partendo dal casello die si è scontrato con un’altra vettura dove viaggiava una. Nello schianto si sono purtroppo registrati une tre feriti: padre, madre e figlio di 67 anni che però non sono gravi. Lo schianto tra le due auto è avvenuto all’altezza del km 51,400 tra, in direzione di Ancona, e ha reso necessario la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Chi è diretto verso Ancona – dice il sito di Autostrade per l’Italia –, deve uscire ae dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.