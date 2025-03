Lanazione.it - In casa la centrale dello spaccio: sequestrati 4 chili di hashish a Campi Bisenzio

, 31 marzo 2025 – Spacciava droga dalla propria abitazione,di. La guardia di finanza di Firenze ha arrestato aun cittadino marocchino, già noto alle forze dell'ordine e posto i sigilli a 6mila euro, presunto provento dell'attività illecita, a due bilancini di precisione e a materiale per il confezionamentostupefacente. Da tempo, si spiega dalle Fiamme gialle, i finanzieri seguivano i movimenti dell'uomo, sospettato di essere dedito allodi stupefacenti. L'operazione è scattata nei giorni scorsi, quando i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Nel garage, nascosti in un sacchetto di plastica, i finanzieri hanno rinvenuto diversi panetti die materiale per il confezionamento.