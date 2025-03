Gamberorosso.it - In Campania c'è un riso gigante coltivato nel regno delle bufale. Storia di un editto borbonico

Leggi su Gamberorosso.it

Un nuovo, un nuovo territorio, una nuova tecnologia di produrre il: dove si era mai visto il cereale di origine asiaticain? Succede a Hera nei Campi, azienda emergente del settore con unafatta di tante storie. Quella di un esclusivoa chicco, più grande dei grandi risi datto, il doppio del Carnaroli. Quella di un territorio, la Piana del Sele, storicamente sinonimo di, che dopo 200 anni riscopre la tradizione del cereale “cibo degli dei”. Quella di una tecnica innovativa, con coltivazione in asciutta in serre fredde anziché in campo aperto, per la prima volta applicata alla produzione di. Una svolta in un settore che da anni combatte contro i caprici del clima e obbliga i risicoltori a sperimentare tecniche alternative di coltivazione.