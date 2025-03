Screenworld.it - In arrivo Amazon Nova Act, una IA che potrà controllare il vostro browser

Leggi su Screenworld.it

ha annunciato il lancio diAct, un agente di intelligenza artificiale intiva, progettata per navigare autonomamente nei nostriweb ed eseguire compiti semplici. Questo strumento, sviluppato dal laboratorio AGI dia San Francisco, rappresenta un passo significativo nella competizione delle intelligenze artificiali. Parallelamente,ha reso disponibile ilAct SDK, un kit di sviluppo pensato per permettere agli sviluppatori di creare agenti IA capaci di compiere azioni specifiche per conto degli utenti.Act, annunciato tre mesi fa ma che raggiunge un nuovo stadio per la pubblicazione (come apprendiamo da TechCrunch) non è solo un esperimento: sarà un elemento chiave della prossima versione di Alexa+, l’assistente vocale potenziato con IA generativa.