In arrivo a Roma 30mila case popolari nei prossimi 10 anni

AGI - É in dirittura d'una delibera per la realizzazione neidieci30.000 alloggi di edilizia sociale. Lo ha annunciato il sindaco di, Roberto Gualtieri, durante il convegno 'All we need is home' sull'emergenza abitativa in corso al Palazzo delle Esposizioni. "Dobbiamo fare un salto di qualità sulle politiche urbanistiche, dobbiamo adeguare gli strumenti politici ai bisogni - spiega il sindaco - la prima cosa che annunciamo oggi è che è ormai pronta, una delibera integrata patrimonio- urbanistica, un lavoro enorme molto intenso dell'assessore Zevi con l'assessore Veloccia di ricognizione, di individuazione di tutti gli spazi. Saranno realizzati all'interno delle procedure urbanistiche, dei piani di zona, di tutte le procedure esistenti. Per capire come si possono a un tempo stesso sbloccarle e tararle su questo obiettivo di 30.