"In 10 anni produzione crollata. Il primo imputato è l’Europa"

"Il nostro ufficio fitosanitario al servizio del sistema. È un punto di riferimento per le istituzioni, per Agrofarma e le aziende produttrici di fitofarmaci, proponendosi come interlocutore in rappresentanza di larga parte del settore ortofrutticolo nazionale e regionale". Così il presidente di Cso Italy Paolo Bruni è intervenuto, a Bologna, nel corso della presentazione del nuovo report dell’Osservatorio Agrofarma. Un evento che semestralmente offre dati aggiornati sul comparto agricolo in generale, con un focus specifico sugli agrofarmaci. Oltre a Bruni, sono intervenuti Stefano Boncompagni, dirigente del Servizio fitosanitario della Regione Emilia Romagna, la docente Marina Collina dell’Università di Bologna, Ivano Valmori Ceo di Imageline e Paolo Tassani, presidente di Agrofarma. Bruni ha messo subito in evidenza la grave emergenza che il settore ortofrutticolo sta attraversando e nello stesso tempo ha sottolineato il supporto concreto che Cso Italy sta dando a tutto il sistema con l’ufficio fitosanitario recentemente rafforzato insieme a Assomela, Aci e Fruitimprese.