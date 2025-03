Anteprima24.it - Imposte non pagate, tre consiglieri ed ex assessore indagati

Tempo di lettura: < 1 minutoDovevano al Comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, 36mila euro, derivanti dal mancato pagamento di Imu, Tari-Tares e Tarsu dal 2007 al 2020 e, invece, avevano dichiarato di non avere alcun debito e neppure di essere stati messi in mora: la Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha notificato a trecomunali e un exdel Comune di Torre Annunziata (Napoli) quattro avvisi di conclusione indagine emessi dall’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso per il reato di “falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprio o di altri”.Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle fiamme gialle gliavrebbero presentato la falsa dichiarazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Torre Annunziata tra luglio e agosto 2024.