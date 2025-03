Anteprima24.it - Impatto tra moto e auto: 21enne trasportato al San Pio

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente nel tardo pomeriggio di ieri tra unacicletta e una utilitaria guidata da una donna in via Starza a Sant'Agata de Goti. Nell'è rimasto ferito il centauro, unall'ospedale San Pio dal personale del 118. I sanitari mantengono ancora riserbo per le condizioni del giovane. Sul sinistro indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Montesarchio per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.