Imam e vescovo un caffè di pace Incontro d’amicizia in piazza Duomo | Responsabili della stessa storia

Un dialogo di. Quando hanno terminato la preghiera di fine Ramadan nel cortile di San Domenico, hanno deciso di andare a ringraziare ilGiovanni Nerbini per aver concesso loro questo spazio. Così in, glidel centro islamico bengalese di Prato, insieme ad alcuni membricomunità, hanno bevuto uninsieme alseduti al tavolino di un bar. È stato più di uninterreligioso, ma un momento di amicizia e di reciproca conoscenza. "Nei suoi documenti, come la Fratelli tutti, papa Francesco ci ha ricordato che siamo tuttie dello stesso mondo – afferma monsignor Nerbini – di fronte a ciò, abbiamo due possibilità: o continuare con le pulizie etniche e religiose come abbiamo fatto nel passato e come avviene ancora in qualche parte del mondo, oppure andare oltre quello che è stato, non sentirsi nemici, e capire che questa Terra ci è data a tutti perché l’abitiamo nella giustizia, nell’amore e nella